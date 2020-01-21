Співачка LILU стала гостею шоу "Бурчук LIVE"
Українська співачка LILU стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
"Дуже люблю ходити в гості із прем'єрами. Класно, коли співпадають усі пазли, і тобі є що показати та розповісти", - заявила співачка.
Вона зізналася, що не зважаючи на заяви прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, не помітила зниження цін на комунальні послуги у платіжках.
"Професія артиста передбачає, що у тебе плани постійно змінюються. Все складається не так, як ти собі плануєш. І це для нашої професії нормально", - заявила Лілу.
Співачка розповіла, що у неї вдома немає телевізора, вона його не дивиться, тому відчуває себе щасливою. Проте, усі новини вона дізнається завдяки мережі Інтеренет.
У прямому етері вона виконала свою нову пісню "Лірика", яку, за словами співачки, ще ніхто ніде не чув.
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