Спільне патрулювання Донбасу призведе до конфлікту: ветеран АТО

Ветеран АТО Гліб Бабич у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучої "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим.

Він прокоментував ідею патрулювання Донбасу разом із представниками "Л/ДНР".

"У ЗСУ до цього ставляться тільки як до абсурду. Ми говоримо про те що українські військослужбовці мають патрулювати територію України разом із злочинцями. І якщо це відбудеться, то ми ставим злочинців на один рівесь із військими України. Якщо буде такий наказ, то армія накази виконує завжди, але резонанс та демотивація армії будуть величезні, тому мені важко уявити, чи на це підуть і чим це може закінчитися. Це шлях до конфлікту", - заявив Бабич.

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