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28 лютого • оновлено в 00:51
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Спецтема коронавірусу: "Підсумки" з Вадимом Колодійчуком

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Журналісти програми "Підсумки" підготували огляд найважливіших подій станом на вечір четверга 27 лютого 2020 року.

Лікарі підтвердили коронавірус у 26-річної українки, яка перебуває в Італії.

США посилюють заходи для боротьби із коронавірусом.

Італійський футболіст захворів на коронавірус.

Вплив коронавірусу на світову економіку.

UEFA готується до скасування Єврокубків через коронавірус.

Індонезія потерпає від повеней.

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