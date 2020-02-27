Спецтема коронавірусу: "Підсумки" з Вадимом Колодійчуком

Журналісти програми "Підсумки" підготували огляд найважливіших подій станом на вечір четверга 27 лютого 2020 року.

Лікарі підтвердили коронавірус у 26-річної українки, яка перебуває в Італії.

США посилюють заходи для боротьби із коронавірусом.

Італійський футболіст захворів на коронавірус.

Вплив коронавірусу на світову економіку.

UEFA готується до скасування Єврокубків через коронавірус.

Індонезія потерпає від повеней.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!