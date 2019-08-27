Спека не вщухне: прогноз погоди в Україні на 28 серпня від ObozTV

Спека не вщухає. У середу по всій Україні переважатиме суха і сонячна погода, лише в декількох місцях очікуються невеликі освіжаючі дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 28 серпня.

На заході чисте безхмарне небо, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +31 градус, вночі +14.

На півночі також сонячно і сухо, а от у Житомирі прогнозують довгоочікувану зливу. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +13.

На сході ясна та суха погода. Повітря прогріється до +28 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.

Півдню та Криму обіцяють безхмарне небо та відсутність опадів. Температура вдень +30 градусів, вночі на термометрах +16.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум +13.

Києву прогнозують погожий день. Температура повітря +26 градусів, вночі +18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці робочого тижня синоптики очікують незначного зниження температури повітря, а от 1-2 вересня в Україні знову практично скрізь буде спекотно.

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