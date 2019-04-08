Спадкоємці вождів: як закінчила життя сама "золота" дочка СРСР

Дочка Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва Галина придбала негласну скандальну популярність завдяки своєму ексцентричному і норовливому характеру, що ні висвітлювалося в ЗМІ, але активно обговорювалося в суспільстві ще за життя її батька.

Після смерті Леоніда Брежнєва в 1982 році, за часів правління Ю. В. Андропова, Галина Брежнєва фактично опинилася під домашнім арештом на своїй підмосковній дачі. Після смерті батька активно зловживала алкоголем. Померла Галина Леонідівна Брежнєва від інсульту в психіатричній лікарні № 2 ім. О. В. Кербикова 29 червня 1998 року у час проходження курсу лікування від хронічного алкоголізму.

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