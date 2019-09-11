Соловьев оскандалился из-за украинского языка

Соловьев оскандалился из-за украинского языка172 Читати матеріал російською
Главный пропагандист путинской России Владимир Соловьев отличился очередными едкими нападками на украинский язык, назвав его языком исключительно жителей сельской местности.
Украинофобский демарш он устроил на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", общаясь с постоянными гостями российских эфиров из Украины Василием Вакаровым и Александром Охрименко.
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