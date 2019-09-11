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11 вересня • оновлено в 11:26
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Соловьев оскандалился из-за украинского языка

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Главный пропагандист путинской России Владимир Соловьев отличился очередными едкими нападками на украинский язык, назвав его языком исключительно жителей сельской местности.

Украинофобский демарш он устроил на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", общаясь с постоянными гостями российских эфиров из Украины Василием Вакаровым и Александром Охрименко.

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