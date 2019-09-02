Сьогодні День народження гривні: цікаві факти

Сьогодні Україна святкує День народження гривні.

Саме цього дня 1996 року в Україні замість карбованця ввели в обіг нову валюту — гривню.

Крім того 2019 року виповнюється 101 рік відтоді, як ще Українська Народна Республіка (УНР) ввела нову офіційну валюту - українську гривню.

Як державна грошова одиниця гривня викорстовувалася також ще за часів Київської Русі. Цікавим є той факт, що слово гривня та гривна - це два різні слова, які мають різні значення. Так, "гривнЯ" - це грошова одиниця, а "гривнА" - це прикраса на шию у вигляді обруча.

Законом української Центральної Ради, який був виданий 101 рік тому, "Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів" було запроваджено гривню, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 крб.

2008 року українська гривня стала найкрасивішою валютою світу, випередивши австралійський долар, євро, болгарський лев та американський долар.

У грудні 2018 року Національний банк України випустив колекційний набір "Банкноти 20 гривень зразка 2018 року" накладом 300 шт.

А 2019 року Нацбанк повідомив про введення в обіг нової банкноти номіналом в 1000 грн.

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