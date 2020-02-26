Смолоскипна хода: 102 роки незалежності Естонії

У Талліні ввечері в понеділок, 24 лютого, відбулася багатотисячна хода зі смолоскипами "За Естонію!", присвячена 102-й річниці незалежності республіки.

Фото і відео вражаючого дійства опублікували місцеві ЗМІ: Delfi, ERR, Postimees

Хода почалася на площі Свободи в центрі міста. Тисячі молодих людей пройшли вулицями Старого міста і повернулися на головну площу столиці.

Відзначимо, саме Пиллуаас неодноразово виступав з вимогами до Росії повернути довоєнні території, що відійшли після входження Естонії до складу СРСР до РФ. Він критикував політику Кремля і прямо заявляв, що президент Володимир Путін "не вічний".

Після ходи відбувся концерт, який з короткою вступною промовою відкрив голова правлячої Консервативної народної партії, міністр внутрішніх справ Март Хельме. Він закликав лідерів республіки не боятися при досягненні своїх цілей. "Якщо вожді не сумніваються, то народ піде за ними", – заявив лідер партії.

Хода в річницю незалежності республіки проводиться естонськими консерваторами і молодіжною організацією партії вже всьоме. З кожним роком на головну площу виходить все більше однодумців.

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