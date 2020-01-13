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13 січня • оновлено в 13:14
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Слідство у справі вбивства Окуєвої: у чому складність розслідування

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Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував перебіг розслідування МВС та затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.

"Хоча би з повагою до якихось системних подій, я не вживав би слово "профанація", але, чесно кажучи, з першого дня всі розуміли, що це був замах більше на її чоловіка, можливо на її чоловіка та на неї також. Була потужна версія руки Кремля. Ну, по-перше, треба розуміти, що Окуєва з її чоловіком були дуже пов'язані із подіями, які пов'язують із чеченською діаспорою в Україні... Ми пам'ятаємо затримання "Дінго", і там теж була неоднозначна ситуація із доказовою базою... Всі ці речі, вони свідчать про те, що абсолютно неординарна пара, яка була замішана у багатьох справах, ну хто тут міг стати виконавцями? Це могли би бути ті, хто максимально наближені до чеченської діаспори", - зазначив експерт.

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Сергій Шабовта
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