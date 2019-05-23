''Складно щось говорити з цього приводу'': Франков прокоментував результати ''українського класико''

Спортивний оглядач Артем Франков зазначив, що як "Шахтар", так і "Динамо" підійшли до до українського класичного футбольного протистояння не маючи оптимального складу Гравців. Але, за його словами, кияни не мали його протягом цілого сезону.

Нічийний результат, на його думку ще був обумовлений низькою спортивною мотивацією, так як перемога будь-якої з команд не впливала б на підсумкове місце в турнірній таблиці.

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