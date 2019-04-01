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Скільки коштує президент: стало відомо, у скільки обходиться утримання глави держави

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Торік, згідно видатків державного бюджету – на утримання президента і його апарату Україна витратила 1,64 млрд гривень. Відтак, якщо поділити цю суму на 365 днів – розмір президентської суми на день вражає – 2,72 млн гривень на день.

Із року в рік витрати на утримання першої особи держави лиш зростали. Щоправда, на початку своєї каденції президент Петро Порошенко оголосив режим суворої економії й суттєво скоротив витрати. З роками вони почали рости, але в доларовому еквіваленті, до двох попередників не дотягують. Серед п'ятірки, у цьому рейтингу беззаперечний лідер – Віктор Янукович. Своїм марнотратством бюджетних грошей він прославився на роки вперед.

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