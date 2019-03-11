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Скіфське золото не належить жодному музею: колекціонер оцінив шанси України на повернення скарбів

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Директор музею Трипільської культури, колекціонер Олександр Поліщук зазначив, що повернення до України музейної колекції Скіфського золота, яка перебуває в Голандії і є предметом судового розгляду апеляції зі сторони музеїв Криму, справа часу. За його словами, жодна музейна колекція не належить тому чи іншому музею, а є власністю держави. Тому, як наголосив Поліщук, колекція Скіфського золота має повернутись до тієї країни, з якої її було вивезено.

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Олександр Поліщук

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