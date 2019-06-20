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Скандальний собор Філарета: релігієзнавець пояснила причини і наслідки

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У четвер, 20 червня, почесний патріарх Православної церкви України Філарет провів збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату.

На що претендує Філарет? Як відреагує на скандальний собор митрополит Єпіфаній і Вселенський патріархат? Чи може за діями Філарета стояти Кремль або російські спецслужби? Розібратися в церковному скандалі в Україні допомагає релігієзнавець Віта Титаренко.

"Казати прямо, що це виключно вплив ФСБ чи якихось російських спецслужб – досить складно. Але те, що амбіції святійшого патріарха Філарета вдало і успішно підігріваються – це складно заперечувати", – наголошує експерт.

За словами Титаренко, політична складова в цій ситуації точно присутня. Але, можливо, приховано.

Про сценарії подальшого розвитку подій в ПЦУ – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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Віта ТитаренкоПатріарх Філарет
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