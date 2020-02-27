Скандал довкола проспекту Жукова в Харкові: Антон Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він заявив, що ІНП звернеться до правоохоронних органів щодо перейменування проспекту Жукова в Харкові.

"Цей конкретно процес зараз не має відношення до декомунізації. Вони порушують закон про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат. Вони порушують цей закон. Це формальне порушення. І вони розводять спекуляції. За це вони можуть нести кримінально-адміністративну відповідальність. І ми зробимо звернення (до правоохоронних органів), щоб ця відповідальність наступила. Ще раз. Це не питання анти-декомунізації. Це питання порушення закону конкретними людьми", - заявив Дробович

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