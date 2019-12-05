Скабєєва поспілкувалась із Зеленським: правда чи жарт

Пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва показала у своїй програмі "60 минут" сюжет про телефонну розмову нібито з президентом України Володимиром Зеленським.

Її чоловік і співведучий Євген Попов у ефірі в середу, 4 грудня, запевнив, що вони знайшли номер нібито в "довіднику президентів України". На кадрах Скабєєва здійснила дзвінок і попросила кілька хвилин уваги.

У слухавці почувся голос із характерною для Зеленського хрипотою. Однак уже після першої фрази стало зрозуміло, що говорить точно не український президент.

Чоловік на іншому кінці дроту сказав, що відповідає тільки, якщо у когось щось трапилося, і, вибачившись, поклав слухавку.

"Ось такий у нас вийшов "нормандський формат". Але зверніть увагу, страшенно делікатний і дуже тактовний. Дуже приємна у спілкуванні людина. Володимире Олександровичу, це не розіграш, телефонувала справді я і хотіла записати з вами інтерв'ю", – прокоментувала Скабєєва.

"Усвідомте, ми, зрозуміло, що не агресори. Ми стурбовані й жагуче сподіваємося на нормалізацію російсько-українських відносин. Ми теж їдемо в Париж, давайте поговоримо перед самітом, немає в цьому нічого такого", – вибухнула вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський відмовив у акредитації на свій пресмарафон Ользі Скабєєвій і різко висловився про розЗМІ.

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