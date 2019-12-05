Скабєєва поговорила із Зеленським: схоже на розіграш

Військовий експерт Георгій Тука прокоментував дзвінок Скабєєвої президентові України Володимиру Зеленському.

"По-перше, я дуже мало вірю в те, що це реальна розмова відбулася. Я знаю, як відбувається комунікація президента України із зовнішнім світом, і повірте - так, щоб працівники телеканалу безпосередньо додзвонилися до президента - це практично неможливо. Якщо розмова йде через комунікатор, то спочатку слухавку піднімають секретарі, з'ясовують, хто саме і з якого питання дзвонить. Якщо мова про мобільний зв'язок, то в більшості випадків слухавка не знаходиться у руках президента безпосередньо, вона у руках його помічників. Коли у студії кажуть - зараз ми поговоримо із президентом України, це дуже схоже на розіграш. Яка була мета цього розіграшу - не знаю, пранкерів вистачає, голос у президента Зеленського досить характерний, його скопіювати і підробити не потрібно великої майстерності", - заявив Тука.

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