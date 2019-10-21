СІЗО для Пашинського, застава для Гладковського: адвокат вказав на маніпуляції прокуратури

Адвокат, екс голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький пояснив, чим керувалися суди, які виносили рішення про обрання запобіжних заходів для фігурантів двох найголосніших кримінальних проваджень минулого тижня.

За його словами, стаття 121 Карного кодексу України, яку інкримінують колишньому народному депутату України, колишньому голові парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергію Пашинському, це умисне тяжке тілесне ушкодження, що є злочином, за який обранні запобіжного заходу утримуванням поза СІЗО, є вкрай рідким виключенням.

Натомість, злочин, у якому підозрюється колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, не був вчинений проти конкретної особи і його утримування під вартою не передбачається Кримінально-процесуальним кодексом.

На його думку, позиція прокуратури, яка поширює за допомогою ЗМІ версії, щодо інших можливих запобіжних заходів для цих підозрюваних, є певною маніпуляцією.

Він також привернув увагу на те, як сприймає суспільство утримування у СІЗО підозрюваних і яким чином це вливає на підслідчих.

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