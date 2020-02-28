Сирія: що Ердоган вимагатиме від Путіна, та чи підключиться НАТО

Старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замікула у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував протистояння Росії та Туреччини в Сирії.

"На мою думку, зараз обидві сторони не відкидають дипломатичне вирішення, продовжують перемовини. Тобто прямого загострення, прямого конфлікту між цими державами очікувати не варто. Туреччина все ж таки перекладає всю відповідальність за цю ситуацію на сирійський режим", - заявив Замікула.

Він додав, що цей інцидент вдарив по іміджу Ердогана, і він не міг залишити його без відповіді.

"Якщо відповідь Туреччини щодо Росії і відбудеться, то вона буде розтягнута в часі. Є протиріччя між РФ та Туреччиною в Лівії, є суперечності стосовно підтримки сторін в Карабасі... Зараз Ердоган буде вимагати дипломатичних поступок від Путіна", - зазначив експерт.

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