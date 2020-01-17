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17 січня • оновлено в 14:43
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Show Must Go On | Альо, гараж! REBOOT #343

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Шоу - триває.

Один “Слуга Народу”на офіційному засіданні Парламентського комітету “засіває” зал та колег крупою.

Двоє інших, принципових таких опозиціонерів, в перший день роботи Ради завзято давлять по клавішам для голосування за себе і за “тих файних хлопців”. Третій, той взагалі отримавши з бюджету 300 тисяч, розповідає байку про те, що це - премії та надбавки за його волонтерську діяльність...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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