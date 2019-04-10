Шахрайство на півмільйона

Аферисти "грають" на довірливості українців. Створюють сайти, пишуть фейкові відгуки і виманюють гроші. Мовляв, працюємо лише за передплатою. Ідея не нова, кажуть у кіберполіції, але дієва. Як не стати жертвою та зберегти свої гроші, дивіться в сюжеті.

Їх тут четверо, а насправді сотні. Це обмануті клієнти фірми, що продавала через інтернет-магазин шини на авто. Гарантували доставку та ціну, на 15% нижчу за ринкову. Єдине, вимагали 100% передплати.

Після перерахування грошей автовласник чекав на посилку - доставку обіцяли за 2-3 дні. Проте, шини не прийшли ні на четвертий, а ні навіть на восьмий день. Коли ж клієнт спробував додзвонитись в інтернет-магазин, був вкрай здивований - сайт просто зник, а телефони виявились недійсними.

Таких випадків в Україні - сотні тисяч, кажуть у кіберполіції. Лише нещодавно правоохоронці зупинили діяльність однієї з шахрайських груп, якій вдалося видурити у довірливих клієнтів 700 000 гривень. Лише за останній рік кіберполіція викрила 18 таких злочинних угруповань. Фахівці кажуть, шахрайство існуватиме доти поки українці не навчяться перевіряти інформацію.

Правники кажуть слідство може тривати роками. І не завжди закінчитися на користь потерпілого. Процес складний, потребує купу доказів. Наші ж потерпілі - намагатимуться повернути свої гроші.

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