Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Селфі - це психологічний розлад: коментарі психолога

79
Читати матеріал російською

Псіхологиня Оксана Зайцева у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини про те, що бажання робити селфі визнали психічним розладом.

"Якщо минуле століття Фройд називав століттям істеричок, то це століття - це століття нарцисизму, і соціальні мережі це як раз тільки розвивають. Взагалі сказати чесно, нарцисизм не коригується, людина з цим народжується і просто вдосконалюється у цьому. В українській ментальності це ще багато років тому називалося: "дурному не нудно і самому", але ми говоримо що ми не можемо взаємодіяти з іншими, адже людина - істота соціальна, а Селфі - це камера, за допомогою якої людина себе ізолює. І чим більше ми будемо в цьому перебувати, тим більше суспільство буде розшаровуватися на ось таких одинаків, заціхленних на собі, як ми побачили у фільмі "Джокер", наприклад ", - зазначила психолог.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Зайцева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини