Селфі - це психологічний розлад: коментарі психолога

Псіхологиня Оксана Зайцева у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини про те, що бажання робити селфі визнали психічним розладом.

"Якщо минуле століття Фройд називав століттям істеричок, то це століття - це століття нарцисизму, і соціальні мережі це як раз тільки розвивають. Взагалі сказати чесно, нарцисизм не коригується, людина з цим народжується і просто вдосконалюється у цьому. В українській ментальності це ще багато років тому називалося: "дурному не нудно і самому", але ми говоримо що ми не можемо взаємодіяти з іншими, адже людина - істота соціальна, а Селфі - це камера, за допомогою якої людина себе ізолює. І чим більше ми будемо в цьому перебувати, тим більше суспільство буде розшаровуватися на ось таких одинаків, заціхленних на собі, як ми побачили у фільмі "Джокер", наприклад ", - зазначила психолог.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram