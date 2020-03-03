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3 березня • оновлено в 22:02
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Що зміниться в уряді та в політиці України: Павло Розенко

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Павло Розенко, Віце-прем'єр-міністр України (2014-2019рр) у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував можливі зміни в уряді України та можливу відставку Олексія Гончарука.

"Я не хочу коментувати прізвища і точно не є якимось пророком. Я ніколи не обговорюю прізвища, я обговорюю політику. І для мене є визначним питання. чи від зміни прізвищ зміниться політика та життя людей в Україні зокрема. Більшість із прізвищ, які називаються, є лібералами, тому я не бачу можливості щоб щось радикально змінилось для України. А найважливішим питанням залишається, чи будуть проіндексовані пенсії в Україні із березня, як планувалося раніше", - заявив Розенко.

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Павло Розенко
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