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25 березня • оновлено в 23:44
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Один на один з коронавірусом: медикам лікарні в Києві не вистачило масок

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Київську міську лікарню №8 було переформатовано в пункт прийому громадян, хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент ObozTV, лікарів не попередили, що сюди можуть прибути такі пацієнти, не пояснили алгоритм дій щодо цих громадян.

Разом з тим, у лікарів немає захисних костюмів, масок, окулярів. Їм забороняють спілкуватися з пресою, коментувати цю ситуацію. Методи боротьби з цією недугою лікарі намагаються знайти в інтернеті, подивитися, що роблять закордонні медики.

Разом з тим, карети швидкої допомоги нема чим дезінфікувати і нема в що переодягатися лікарям, котрі возять потенційних хворих на коронавірус.

На даний момент будівлю лікарні закрили під охорону.

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