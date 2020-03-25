Один на один з коронавірусом: медикам лікарні в Києві не вистачило масок

Київську міську лікарню №8 було переформатовано в пункт прийому громадян, хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент ObozTV, лікарів не попередили, що сюди можуть прибути такі пацієнти, не пояснили алгоритм дій щодо цих громадян.

Разом з тим, у лікарів немає захисних костюмів, масок, окулярів. Їм забороняють спілкуватися з пресою, коментувати цю ситуацію. Методи боротьби з цією недугою лікарі намагаються знайти в інтернеті, подивитися, що роблять закордонні медики.

Разом з тим, карети швидкої допомоги нема чим дезінфікувати і нема в що переодягатися лікарям, котрі возять потенційних хворих на коронавірус.

На даний момент будівлю лікарні закрили під охорону.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram