Що відбувається із погодою: прогноз синоптика

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик дав актуальний прогноз погоди на найближчі дні.

За його словами, на території України буде дуже різна погода. Він виділив дві основні території, на яких погода буде подібною:

це західні області – там очікують складні погодні умови, дощі, місцями істотні, місцями град, шквалисті пориви вітру до 25-28 м/с;

і решту території України, тобто північні, центральні , південні і східні області – там очікуються більш-менш прийнятні погодні умови, денні температури +30-33 градусів, без опадів.

До 17 серпня у всіх західних областях і до 16 серпня в північних областях синоптик прогнозує дощі із грозами. Потім, за його словами, ці дощі перемістяться на схід. Там 17-18 серпня очікуються короткочасний дощ і навіть гроза.

Білик також прогнозує зниження температури на Правобережжі. До 18 серпня нічні температури на правому березі зупиняться в районі 10-15 градусів, а на заході впадуть до 8-13 градусів вище нуля. Вдень там очікують + 20-25 гадусов за Цельсієм. Якщо говорити про Київ, то сьогодні спека – останній день. Завтра, за словами синоптика, буде прохолодніше.

В цілому на наступному тижні синоптики очікують поліпшення погодних умов, а це означає, що можна планувати відпочинок.

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