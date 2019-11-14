Що станеться після втручання держави у ринок криптовалют: прогнози блокчейн-аналітика

Криптотрейдер, блокчейн-аналітик Кирило Келевра у прямому етері на ObozTV прокоментував втручання держави у ринок криптовалют в Україні.

"Втручання держави може призвести до того, що ринок криптовалют, який вже сформувався локально, піде в тінь, тому що ті, хто хотів працювати по-білому, працюють. Говорити про те, що на ринок прийде регуляція, - це нічого не дасть, жодних надходжень в бюджет. Скоріше за все це робиться для того, щоб зробити якісний стрибок, адже будь-яка економіка, вона пропускає якийсь один крок. Ми пропустили PayPall, наприклад. Ми пропустили моменти з чіпами в картках для розрахунку і одразу перейшли масово до NFC, тому в Україні може теж пройти якісний стрибок, якщо буде правильно прописана процедура та правила гри для криптовалюти. Зараз, наприклад, іде багато розмов щодо запровадження криптогривні, як додаткового платіжного засобу", - заявив Келевра.

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