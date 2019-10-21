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21 жовтня • оновлено в 14:15
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Що означає банкрутство фізичної особи за новим законом: адвокат

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Адвокат Ігор Степанов у прямому етері ObozTV прокоментував новий кодекс із процедури банкрутства, який із сьогоднішнього дня почав діяти в Україні.

"Банкрутство фізичної особи не є новелою в законодавстві України, бо в законі про банкрутство, який діяв раніше, була така процедура, але вона стосувалася тільки підприємців. Я думаю, що це дозволить позбутися боргів, особливо по валютних кредитах. Це певні будуть пільги за оподаткування банкам, вони ж перестають нараховувати відсотки, вони все це зможуть списати на свої видатки. Ця процедура не буде дуже легкою, вона передбачає певні обмеження для фізичної особи, і фізичній особі треба буде дуже ретельно подумати, чи ініціювати банкрутство, чи ні", - заявив адвокат.

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