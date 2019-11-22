Що не варто купувати взимку, незважаючи на знижки: поради Союза споживачів України

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував знижки, які очікуються на Чорну п'ятницю, а також, як безпечніше купувати в інтернеті та не натрапити на шахраїв.

"По-перше, я би не рекомендував купувати плазми у холодну пору року. Вам коли заносять телевізор додому, рекомендують не вмикати його протягом трьох годин, щоб вирівнялась температура. А це означає, що ви не можете увімкнути телевізор. щоб перевірити його працездатність. І от у мене споживач, який увімкнув плазму через три години, а там биті пікселі. Взимку такі речі краще не купувати. Якщо плазма бита, то довести це буде неможливо, і її вартість ви повністю перекриєте за власний рахунок", - заявив Несміянов.

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