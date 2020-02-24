Що насправді відбувалось у Нових Санжарах: кореспондент OBOZREVATEL

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, що насправді відбувалось у Нових Санжарах.

"Я був у Нових Санжарах протягом доби. І для себе я виділив дві основні тези. Перша теза - це безумовний провал з боку влади. Провал у комунікаціях з боку Верховної Ради, з боку Кабінету міністрів, правоохоронних органів. А друга теза - це наш український народ, який, хто би там що не казав, що були і п'яні люди і люди з інших районів, але народ поводився дуже неадекватно, не розуміли ситуацію взагалі. Вони думали. що приїхали якісь китайці, або приїхали заражені українці, які всіх зараз заразять, а у них проблеми з районною лікарнею і вони не розуміли. як вони будуть лікуватись. Тобто, я думаю, що це все один великий мінус сучасного українського суспільства, що люди навіть не намагаються знайти суть, дізнатися факти, тому що ми зустрічали місцевих мешканців, які ходили у марлевих пов'язках і боялись за руку вітатись з іншими", - заявив Тисячний.

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