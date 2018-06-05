Самогубство Леоніда Кантера, "розстрільній список" Журналістів - новини на ObozTV

Відомий режисер та мандрівник Леонід Кантер наклав на себе руки. Російський адвокат Дмитро Дінзе зустрівся з українським політв‘язнем Олегом Сенцовим. У мережі з`явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів, яким загрожує смерть від російських кілерів. В Харкові патрульна поліція зупинила водія, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ним виявився брат Олени Зайцевої Василь.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 та 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.