Салат з яблуком і селерою

Салат з яблуками та селерою – це надзвичайно корисна, вітамінна та легка страва.

Для її приготування крім двох основних інгредієнтів ще знадобиться заправка у вигляді натурального йогурту, а також сіль за смаком.

Такий салат надзвичайно легкий у приготуванні, але є настільки смачним, що зможе стати чудовим легким доповненням для святкового столу. Його, до речі, можуть вживати люди, які слідкують за своїм здоров’я і вживають виключно корисну для організму їжу.

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