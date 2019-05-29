Саакашвілі піде в опозицію до Зеленського: експерт назвав умови

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, політично надзвичайно вдалий і правильний хід президента України Володимира Зеленського. За його словами, в розпал парламентської кампанії, він позиціонує себе в образі президента-гаранта Конституції, який відновлює справедливість.

Він зазначив, що після приїзду, Саакашвілі буде в ефірах ТБ-каналів створювати інформаційний шум, критикуючи колишнього президента України Петра Порошенка, виставляючи себе "борцем з режимом", якого Порошенко незаконно позбавив громадянства і прибрав з країни. Такі дії Саакашвілі, на думку експерта, будуть наносити відчутний удар по Порошенку і його політичній силі, що, в кінцевому підсумку, буде мати для них негативні наслідки.

Однак, на його думку, не дивлячись на те, що для Зеленського така діяльність Саакашвілі матиме позитивні моменти, це буде тимчасовим ефектом. Він не виключає, що Саакашвілі захоче певну посаду в оточенні нового президента Зеленського.

Експерт вважає, що такими посадами можуть бути посади прем'єр-міністра або генерального прокурора. Однак, якщо запропонована посада не буде задовольняти його амбіції, або він розчарується в команді, то він не виключає перехід Саакашвілі в опозиції до Зеленського.

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