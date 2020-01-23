''Руйнівник міфів'' по-українські: як відео-блогер бореться із забобонами

Автор відео блога "Клятий раціоналіст" Артем Албул, який вже п'ятий рік на сервісі відео-хостингу YouTube розвінчує міфи та бореться з українськими забобонами, розповів, чи варто працювати над україномовним контентом.

За його словами, прикметник "клятий" у назві його блогу, серед усієї палітри значень, все ж таки варто розцінювати, як "затятий" і "прискіпливий". Бо ґрунтовний науковий підхід, робота із джерелами для створення бази аргументів проти того чи іншого упередження, іншого шляху не лишають.

Він зазначив, що на сьогоднішній день, за відключеної реклами під його відео, пожертви від підписників і глядачів дозволяють йому не тільки покривати свої щомісячні витрати, але й працювати над створенням контенту і в майбутньому.

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