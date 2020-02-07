Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:10
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Розуміння культурного зрізу: Ірма Вітовська розповіла, що може змінити українське кіно

Читати матеріал російською

Популярна акторка театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца розповіла про своє бачення сучасної української кіноіндустрії та що, на її думку, може допомогти її розвитку.

За її словами, аби зрозуміти проблеми сучасного українського кінематографу потрібно повернутись на 28 років назад і побачити, що впродовж всього цього часу вся українська культура виконувала роль "тамади" для більшості політичних еліт, які не були готові розуміти складні змісти, які несуть твори мистецтва.

На її думку, цю ситуацію, зокрема і в кіно, можна змінити, якщо з'явиться знання свого українського культурного простору, яке вийде за обмеження "шкільної програми".

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ірма Вітовська
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так снимайте где это кино?снимаете хрень одну
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Всі новини