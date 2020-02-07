Розуміння культурного зрізу: Ірма Вітовська розповіла, що може змінити українське кіно

Популярна акторка театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца розповіла про своє бачення сучасної української кіноіндустрії та що, на її думку, може допомогти її розвитку.

За її словами, аби зрозуміти проблеми сучасного українського кінематографу потрібно повернутись на 28 років назад і побачити, що впродовж всього цього часу вся українська культура виконувала роль "тамади" для більшості політичних еліт, які не були готові розуміти складні змісти, які несуть твори мистецтва.

На її думку, цю ситуацію, зокрема і в кіно, можна змінити, якщо з'явиться знання свого українського культурного простору, яке вийде за обмеження "шкільної програми".

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