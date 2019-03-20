Розмитнення українців: запропонована ще одна стаття поповнення скарбниці

Через закінчення незабаром термінів для розмитнення "евроблях" і невщухаючих скандалів, які супроводжують цей процес, ведучі Бурчук Live запропонували новий вид податків. Вони запропонували - розмитнювати українців. Наприклад тих, хто народилися не в Україні, а в СРСР, збирати податки в залежності від "дати виробництва" і "кількості пробігу".

Ну, а до пенсіонерів, можливо, цю процедуру і не застосовувати - через сплив терміну давності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!