Розмитнення українців: запропонована ще одна стаття поповнення скарбниці

Розмитнення українців: запропонована ще одна стаття поповнення скарбниці317Читати матеріал російською
Через закінчення незабаром термінів для розмитнення "евроблях" і невщухаючих скандалів, які супроводжують цей процес, ведучі Бурчук Live запропонували новий вид податків. Вони запропонували - розмитнювати українців. Наприклад тих, хто народилися не в Україні, а в СРСР, збирати податки в залежності від "дати виробництва" і "кількості пробігу".
Ну, а до пенсіонерів, можливо, цю процедуру і не застосовувати - через сплив терміну давності.
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