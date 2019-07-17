Розлучення через субсидії: українці шукають нові шляхи для економії сімейного бюджету

В Україні почастішали випадки розлучень сімейних пар, причиною яких юристи називають подальше отримання субсидії.

"Адже, як відомо, якщо дохід сім'ї вище певного рівня, то сім'ї де-юре не можуть отримати субсидії, а де-факто грошей не вистачає на оплату комунальних послуг. Особливо якщо в сім'ї кілька дітей", – повідомила суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександра Жуковська, передає "Сегодня".

За її словами, саме подружжя заявляє, що "не зійшлося характерами", однак причину розлучення видає їх поведінка.

"Намагаються переконати, що вже не сім'я, але при цьому сидять поруч на одній лавці, очі опущені, обличчя червоніє. Ті, хто дійсно хочуть розлучитися, не сидять на одній лавці і тим більше не тримаються за руки, тому як їх відносини зруйновані. Видно, що для таких пар – це складне рішення. Як правило, у них є кілька дітей, в таких сім'ях працює чоловік, а жінка вдома з дітьми", – заявила Жуковська.

Суддя підкреслила, що існують приклади того, коли підозри про причини розлучення через субсидії пізніше підтверджувалися фактами.

"Коли громадяни забирають судове рішення, яке набрало законної сили, то вже не приховують, що воно необхідне для подачі у відповідні органи. А після цього вже йдуть оформляти субсидію", – резюмувала Жуковська.

При цьому експерт з питань ЖКГ Андрій Никончук підкреслив, що протидіяти юридично таким діям українців неможливо.

"Тому як жити в шлюбі чи ні – це право кожного. Єдиний механізм контролю того, проживають люди разом чи ні, – це вихід на місце соцінспектору, який шляхом опитування сусідів і огляду житла з'ясує ситуацію. Після цього він може приймати рішення – чи є підстави для призначення субсидії чи ні", – додав він.

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