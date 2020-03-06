Розгляд справи MH-17 в Гаазі: прогнози експерта

Директор Інституту світової політики Євген Магда у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував розгляд справи щодо катастрофи MH-17, який запланований у Гаазі на 9 березня.

"Я думаю, що варто застерегти всіх читачів та глядачів від надмірних очікувань. Я думаю, що педставники голандської феміди будуть діяти максимально обережно, оскільки ситуація безпрецедентна. Прізвища підозрюваних названі, і минулого тижня слідча група анонсувала наявність свідка, не відомо, хто це", - заявив Магда.

Він зазначив, що суд запланував розгляд цієї справи на 25 тижнів, проте передбачити перебіг подібної справи досить складно.

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