Роздягніться – ви в ефірі: Влад Нікітюк

Актор театру і кіно. Входить до ТОП-10 найбільш впізнаваних українських акторів. Має три сторони натури. Перша: на екрані він – мачо, мажор, бандит, боксер. Друга: у реальному житті – любить мамину їжу, дощик і тепло. Третя: по гороскопу Рак, який народився в рік Мавпи. Що вказує на його схильність до любовних походеньок. Ким насправді є Влад Нікітюк зараз розберемося.

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