Роздягніться - ви в ефірі: Ігор Кузьменко

Ігор Кузьменко. Один із найбільш титулованих хореографів України. Танцював із жінками, які мали далеко не ангельські характери. Знає, як одружитися за годину, але не знає, як знайти час для весілля. Постійно у русі – встиг знятися в кіно, музичному кліпі та кількох телепроектах. А в перервах між цим – ще й опинитися у складі журі на конкурсі краси.

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