Роздягніться - ви в ефірі! | Джиммі Воха-Воха – французький актор

Джиммі – зізнається, що українські дівчата не залишають його без уваги. Каже, що бути актором – це можливість мати декілька життів.

Любить гуляти по києву, їздити у громадському транспорті, робити багато селфі. Одне з найяскравіших вражень іноземного актора про україну - тут дуже мало афрофранцузів.

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