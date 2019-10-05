Роздягніться - ви в ефірі! | Джиммі Воха-Воха – французький актор

Роздягніться - ви в ефірі! | Джиммі Воха-Воха – французький актор652 Читати матеріал російською
Джиммі – зізнається, що українські дівчата не залишають його без уваги. Каже, що бути актором – це можливість мати декілька життів.
Любить гуляти по києву, їздити у громадському транспорті, робити багато селфі. Одне з найяскравіших вражень іноземного актора про україну - тут дуже мало афрофранцузів.
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