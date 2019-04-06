Роздягніться – ви в ефірі: Дмитро Ступка

Дмитро Ступка. Виріс за лаштунками театру, але надає перевагу зйомкам у повнометражних фільмах. Взяв у дружини білоруську дівчину. Любить подорожувати, має друзів по усьому світу. Другу дитину з дружиною планують народити у Маямі. Ніяк не визначиться, який типаж жінок любить, але при цьому оцінює моделей на конкурсах краси. Викладає в університеті культури та вчить молоде покоління.

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