Росіяни використовують гуманітарні місії для розвідки: Мирослав Гай

Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

"Росіяни постійно прикриваються статусом спільного центру координації та припинення вогню. Вони постійно це роблять. Вони таким чином здійснюють зокрема і заходи з розвідки. Окрім того вони користуються допомогою ОБСЄ. Коли росіяни були в ОБСЄ - це були полковники. Росія широко використовую гуманітарні місії для проведення військової розвідки", - заявив Гай.

Ветеран АТО прокоментував реакцію представників ЄС на порушення з боку росіян.

"Заяви ЄС вони з розряду: ми знаємо, що ви брешете, але ми ніяк не можемо вплинути на ваші дії", - зазначив він.

Мирослав Гай також вказав на ключові помилки президента Зеленського під час ведення перемовин із російською стороною.

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