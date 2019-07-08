Росія вирішила побудувати ще один міст: ГПУ порушило кримінальну справу

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальні провадження за фактом підготовки телемосту між українським каналом NewsOne і прокремлівським "Россия 1".

Підготовку спільного ефіру з країною-агресором розцінили як замах на держзраду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ГПУ Юрій Луценко.

"ГПУ зареєструвала провадження щодо замаху на вчинення державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривної діяльності проти України", — уточнив генпрокурор.

Луценко наголосив, що причетними вважаються "від власника каналу до ведучого, який опублікував анонс". Вони викликані на допит. Також Генпрокурор заявив, що прокуратура наполягатиме на арешті рахунків каналу.

"Кінцевим беніфіціаром, власником NewsOne, є київська компанія, керівниками якої є громадяни Кіпру, один із яких також є співзасновником іншої кіпрської компанії-співвласника російського "Промсвязьбанка", що визнаний спонсором оборонних замовлень Росії", — заявив глава ГПУ.

Таким чином, одна і та сама особа пов'язана з банком, який проводить фінансування агресивних дій Росії, і з російською каналом. На думку Луценка, цієї інформації достатньо для того, щоб РНБО застосувало санкції до цього ЗМІ.

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