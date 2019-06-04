Росія винна кожному українцеві: експерт розповів, у скільки може бути оцінені збитки за агресію

Військовий експерт Олександр Данилюк вважає, що кожен громадянин України має право на отримання компенсації від дій Росії, які завдали моральної шкоди. За його словами, тут мова йде не тільки про тих, хто безпосередньо постраждав: вимушені переселенці, особи, які мешкають на окупованих територіях, втратили там майно, учасники бойових дій, поранені, члени родин загиблих та інші.

За його словами, понад п'ять років перебування в стресі, в якому перебувають українці через російську агресію, не є природній стан, в якому би мали перебувати.

Він зазначив, що зараз є сотні виграних справ, за іншими, більш складними категоріями, зокрема ухвала про арешт 3,5 млрд, але це не ті гроші, які можуть компенсувати весь обсяг зобов'язань не лише перед Україною, як державою, а й перед українськими громадянами.

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