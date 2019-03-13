Росія розвалиться ще при Путіні: політик назвав умову

Екс-голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко зазначив, що повторення сценарію краху СРСР, може спіткати й Росію в разі її включення у гонку озброєнь із США. Він наголосив, що це стане цілком ймовірним ще за нинішньої чергової каденції президента Росії Володимира Путіна, в разі, якщо заяви і демонстрація зброї буде не просто пропагандою і залякуванням, а призведе до роботи над реальними озброєннями.

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