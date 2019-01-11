''Росія робить все, щоб визнання Православної церкви України не відбулося'' – релігієзнавець

Релігієзнавець Дмитро Горєвой вважає, що визнання Православної церкви України іншими помісними церквами та отримання статусу Патріархії може відбутися за 5-7 років, проте, через політику церков, через їхній статус та спротив Росії, на цьому шляху багато підводних каменів.

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