''Росія робить все, щоб визнання Православної церкви України не відбулося'' – релігієзнавець

''Росія робить все, щоб визнання Православної церкви України не відбулося'' – релігієзнавець79Читати матеріал російською
Релігієзнавець Дмитро Горєвой вважає, що визнання Православної церкви України іншими помісними церквами та отримання статусу Патріархії може відбутися за 5-7 років, проте, через політику церков, через їхній статус та спротив Росії, на цьому шляху багато підводних каменів.
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