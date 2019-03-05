Росія не визнає свої паспорти видані в окупованому Криму

Координатор громадської ініціативи "КримSOS" Таміла Ташева зазначила, що той "кримський паспорт" громадянина Росії, який видавався всім після анексії 2014 року, фактично не є повноцінним паспортом РФ. За її словами, цей паспорт відрізняється від тих паспортів, які отримують в самій Росії.

За її словами, за "кримським паспортом" неможливо отримати будь-який кредит, а самі "документи" не введено до існуючої загальноросійської бази.

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