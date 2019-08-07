Росія може влаштувати другий Чорнобиль в Арктиці

Томас Нільсен, редактор газети "Спостерігач Баренцева", що базується в норвезькому місті Кіркенес, підрахував, що до 2035 р. російський арктичний простір "буде найбільшими ядерними водами планети".

Плаваючі атомні електростанції можуть зіграти у цьому певну роль. У той час як плани з енергетичного підкорення океану існували поколіннями, а США розмістили невеликий ядерний реактор на борту баржі в зоні Панамського каналу в 1960-70-х роках, вони масово ніколи не випускалися. Натомість "Росатом", державна російська компанія з ядерної енергетики, сподівається змінити цей стан речей і продати індивідуальні плаваючі атомні електростанції країнам усього світу. "Росатом" заявив, що, серед інших, підписав угоду про розробку проекту для вивчення можливості будівництва плаваючої атомної електростанції для Судану.

У бізнес-плані "Росатома" проект російської плавучої атомної теплоелектростанції, розроблений ДКБМ ім. Афрікантова, є частиною такої торгової пропозиції. Платформа, нещодавно пофарбована блискучим білим кольором і викарбована логотипом енергетичного агентств; це дорогий пілотний проект з деякими екстравагантними розвагами, включаючи спортзал, басейн і бар (без алкоголю) для членів екіпажу.

"Академік Ломоносов", на створення якого пішло більше десяти років, містить два ядерні реактори КЛТ-40С, аналогічні тим, які використовуються на російських ядерних криголамах. Реактори використовують низькозбагачений уран і здатні виробляти 70 МВт електроенергії, яку "Росатом" оцінює як достатню для 100 000 будинків. У російському підприємстві також стверджують, що платформа є "практично непорушною" і здатна протистояти зіткненням з айсбергами та ударам семиметрової хвилі.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace ("Грінпіс") назвала проект "ядерним Титаніком" та "Чорнобилем на льоду", в той час, коли популярний мінісеріал від HBO "Чорнобиль" привернув увагу до загрози ядерних аварій, драматизуючи ядерну катастрофу 1986 року . Сусідні країни, включаючи Норвегію, успішно лобіювали "Росатом" не завантажувати ядерне паливо на платформу, поки вона не буде відведена від кордонів.

Чиновникам "Росатому" помітно набридали порівняннями попередніх ядерних аварій, тому вони почали стверджувати, що на Чорнобильській АЕС використовувались набагато більші реактори іншого типу, а ядерну технологію на борту "Академіка Ломоносова" вже використовували на російському флоті та ядерних криголамах.

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