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"Росія грає м'язами": Кіхтенко попередив про нові небезпеки для України

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Гість студії – Олександр Кіхтенко, голова Донецької військово-цивільної адміністрації в 2014-2015 рр.

Продовжуємо розмову про катастрофу рейсу MH-17. Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Хто є кінцевим винуватцем? Невже "Бук" транспортували без відома міністра оборони РФ?

"Російська Федерація перекинула на територію Донбасу не тільки одну цю установку. А десятки, сотні установок. Саме РФ сьогодні поставляє сучасну зброю і боєприпаси для ведення війни на Донбасі. Це факт", – наголошує Кіхтенко.

Про те, як Росія "грає м'язами" зараз і до чого це може призвести – дізнайтеся більше з нашого ефіру. Обговорюємо перекидання російської авіації в Крим і на Кубань. Яку загрозу це може становити для України?

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