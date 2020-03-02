Російські терористи вкотре обстріляли українські міста

Андрій Римарук, ветеран АТО, представник благодійного фонду "Повернись живим" у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про те, що російські терористи на Донбасі навмисно обстріляли населений пункт Червоногорівка у Донецькій області.

"Давайте не будемо забувати, що вони особливо активізувалися в районі розведення сил. Нещодавно обстріляли населений пункт Станиця Луганська, це зона розведення, досить регулярно обстрілюють напрямок Талаківці, він є вірогідним наступним населеним Пунтом розведення. А що стосується Красногоровки, то вона постійно живе на лінії розмежування. Найбільше занепокоєння викликають діти, які навчаються в школі. У Красногорівці школа, де навчаються понад 350 дітей. Не дай Бог, один зі снарядів міг би потрапити в тому напрямку. А школу тільки-тільки відновили, і діти активно в ній проводять свої заняття", - заявив Римарук.

"Хочеться відзначити, що під час цього обстрілу в Красногорівці постраждала 73-річна жінка, яка за час російсько-української війни вже в третій раз отримує поранення. Втретє!" - додав ветеран АТО.

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