Роман Сущенко планує проект щодо звільнення інших бранців Кремля

Звільнений з російського полону український журналість Роман Сущенко прокоментував чутки про те, що він збирається займатись звільненням інших бранців Кремля.

Він зазначив, що такі думки дійсно є. Зараз він роздумує над тим, як краще це організувати. роздумають і над назвою проекту. Можливо, він називатиметься "Українська гуманітарна місія" або "Українська гуманітарна ініціатива". Механізм запуску проекту поки що в планах, оскільки він вимагає залучення багатьох спеціалістів і з України, і поза її межами.

Це потрібно для того, щоб проект був дійсно дієвим, щоб в результаті поїздки можна було домовитись не про одну річ, а про певний механізм, про створення невеликого лоббі Україна-Захід.

"Для того, щоб дійсно можна було встромити у це колесо, у цю машину, яка викрадає людей, якусь палицю, якийсь стоппер", - заявив звільнений журналіст.

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